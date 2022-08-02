中国首次公开超高音速导弹发射场面. August. 02, 2022 07:44. by 金祺容 kky@donga.com. 中国接连公开尖端武器训练场面，暗示不会坐视美国众议院议长佩洛西访问台湾。特别是，中国首次公开了用现有的导弹防空体系无法阻挡的超高音速导弹“东风-17”的发射场面，提高了警告级别。 7月31日，中国中央电视台为迎接中国军队建军（8月1日）95周年，公开了动员两栖攻击舰、空中加油机、最新驱逐舰等进行演习的场面。在长达84秒的视频中，被推测为“东风-17”的导弹在沙漠上搭建的移动发射车辆上发射的场面受到了最多的关注。香港《明报》、台湾《自由时报》等媒体报道说，中国首次公开了“东风-17”发射场面。 2019年10月国庆节阅兵式上首次公开的“东风-17”导弹的速度是音速的10倍。射程达2500公里，射程覆盖整个东北亚地区。特别是，专家认为，在快速飞行过程中也可以修改轨道，因此，以现有的防空体系事实上无法拦截。中国和俄罗斯成功开发出极超音速导弹并进行了实战部署，但美国直到最近才成功试射。 当天还出现了“Z-20”新型直升机与被称为“直升机航空母舰”的075型两栖攻击舰一起训练的情景。两栖攻击舰可以搭载数十架直升机和水陆两栖战车、装甲车等，因此被评价为是针对台湾和南海的战斗力。最新空中加油机“运油-20”和最近实战部署的055型驱逐舰“延安”舰的训练情况也被公开。“延安”号是中国拥有的最高性能的驱逐舰。

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