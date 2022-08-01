时隔76年的学制修改引发争议……主人应该是需求者而不是供应者. August. 01, 2022 07:50. . 政府表示，将从2025年开始推进入学年龄提前一年——从5周岁开始上小学的学制修改。教育副总理兼教育部长朴顺爱29日在总统业务报告中报告了上述方案。朴副总理在其推进背景中表示：“这是为了尽早由国家负责消除因地区或家庭条件而产生的起跑线上的教育差距。”但是，考虑到扩充教师和教室的困难，以及入学考试、就业竞争可能会更加激烈，计划将满5周岁的人分为每年一定比例（25%）的阶段性入学。 此前，随着低生育、高龄化的人口结构变化和产业发展带来的劳动市场变化，社会持续要求修改学制。如果加快进入社会，结婚和生育时间也会提前。随着生命劳动时间的延长，可生产人口也将增加。尽管有这样的效果，但规定小学入学年龄为6周岁的1949年《教育法》至今没有改变过。因为不仅是小学、初中、高中，还要改变大学、企业、军队等整个社会的时间表，因此产生的阻抗和费用很大。 教育部不可能不知道如此古老的难题，却发表“突然”的学制修改，令人无法理解。学制修改既不包含在大选公约中，也不包含在国政课题中。据悉，事前也没有与负责幼儿园和小学、初中、高中教育的市道教育厅进行协商。学制修改与何时、教什么的教育课程修改有着直接关系，但连这个都没有提及，也没有推算所需预算。 没有预告的仓促政策会带来不必要的矛盾。担心马上与6周岁哥哥们竞争的学生家长、因提前进入放学时间较早的小学而增加保育负担的双职工父母、即将教育发育阶段各不相同的5周岁孩子的教师等，纷纷要求撤回学制修改。教育团体也一致反对说：“在没有事先征求意见或研究政策的情况下出台了政策。” 教育部计划在今年内对国民进行问卷调查，并组成学制修改工作组，着手研究政策。不能因为已经向总统报告的政策而成为结论而去进行意见收集或政策研究。因为对学生个人生活的影响很大，所以即使仔细分析效果和反效果后推进，也要减少执行错误。不能只以确保劳动力等单纯的逻辑强行推进。教育界也对符合时代的学制修改抱有期待，要以开放的心态参与政策讨论过程。

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