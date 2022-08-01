艾伦•泽基成为MLB历史上第二少比赛场次轰出200记本垒打的球员. August. 01, 2022 07:53. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “判官棒（Judge＇s wand）”从来没有这么火热过。纽约洋基队的艾伦•泽基（30岁）成为美国职棒大联盟（MLB）历史上第二少的比赛场数，征服个人第200记本垒打高地的击球手。 上月30日（当地时间）在与堪萨斯城皇家队的主场比赛中，作为2号指定击球手首发出场的泽基在球队以2比0领先的第2局下半局2人出局1垒有人的情况下，面对对方首发投手乔纳森•希斯利（25岁）击出了越过右中间围墙的本垒打。 这是泽基本赛季击出的第42记本垒打，领先美国联盟（AL）本垒打排名第2位的约旦•阿尔瓦雷斯（30记本垒打）12记，领先MLB全体排名第2位的凯尔•施瓦伯（32记本垒打）10记，占据本垒打榜头把交椅。 该本垒打也是泽基在MLB出道后的第671场比赛中击出的第200记本垒打。在MLB历史上击出第200记本垒打，出战场次少于泽基的只有莱恩•霍华德（43岁•费城人队）一人而已。作为MLB历史上最少比赛场数（325场比赛）轰出100记本垒打主人公的霍华德在第658场比赛中击出了个人第200记本垒打。 泽基凭借该本垒打成为了8月份之前击出最多本垒打的AL击球手。洋基队在当地时间7月还剩下一场比赛，因此记录可能会进一步增加。之前的AL最高纪录是1928年洋基队前辈乔治•赫尔曼“贝比”鲁斯（1895~1948年）创下的41记本垒打。即使将范围扩大到国家联盟（NL），截止到7月，本垒打数多于泽基的也只有2001年的巴里•邦兹（58岁•旧金山巨人队）和1998年的马克•麦奎尔（59岁•圣路易斯红雀队）两人。 泽基此前的赛季个人本垒打最高纪录是在2017年击出的52记，而本赛季他的场均本垒打数是0.4记。如果保持这个速度，泽基将以67记本垒打刷新个人最高纪录。在MLB，“类固醇全盛时代”的2001年邦兹击出73记本垒打，萨米•索萨（54岁•芝加哥小熊队）击出64记本垒打后，本赛季已是连续第21个赛季未能有球员击出60记本垒打，有泽基有望改写这一记录。 泽基在当天比赛结束后表示，“（能否实现赛季第60记本垒打）还不得而知。我只是尽最大努力、自重，做能帮助球队取得胜利的事情。”当天以8比2取得胜利的洋基队目前以69胜33负的成绩守住了MLB全体胜率第一（0.676）的位置。

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