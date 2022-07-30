公共机关明年将裁减定员……今年下半年的经常开支也将减少10%以上. July. 30, 2022 07:33. by 崔惠? herstory@donga.com. 从明年开始将减少公共机关的定员，今年下半年（7月至12月）将削减10%以上的经常经费和业务推进费。必须减少住宿设施运营等与民间竞争的业务，出售不必要的海外事业或高尔夫球场、公寓型酒店会员券等。 经济副总理兼企划财政部部长秋庆镐29日在政府首尔大楼举行的公共机关运营委员会上表决通过了包含上述内容的《新政府公共机关革新指导方针》。秋庆镐在当天的会议上表示：“公共部门应以身作则，勒紧裤带，推进刻骨铭心的高强度革新，”“新政府不会再容忍公共机关的非效率和散漫经营。” 政府要求350个公共机关在组织与人力、预算、功能、资产、福利5个领域制定革新计划后，在下月底之前提交。因此，公共机关从明年开始原则上要减少定员数。必须减少过度的干部职位比率，合并“副行长”“部门负责人”“本部长"等类似业务职位。但是对于新录用会减少的忧虑，企划财政部第二次官崔尚大（音）解释说：“即使减少定员，相比人为的调整，会阶段性地减少退休、离职、自然减少等，最大限度地减少对新录用产生的影响。” 此外，公共机关今年下半年的管理费和出差费等主要经常经费和业务推进费要分别减少10%以上。明年经常经费将比今年减少3%以上，业务推进费将减少10%以上。必须出售不必要的高尔夫球场会员券等非核心资产，并减少过多的办公室面积。 此外，还要减少民间可以执行的住宿设施运营或知识财产评价等业务。但企划财政部表示，在此过程中没有推进民营化的计划。

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