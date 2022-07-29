浦项制铁将在印尼建设第二高炉-冷轧工厂. July. 29, 2022 07:55. by 金昌德 drake007@donga.com. 浦项制铁（POSCO）公司决定追加建设在印度尼西亚生产铁水的熔炉（高炉）。另外，浦项建设还将参与印度尼西亚新首都的建设。 浦项制铁28日在首尔中区乙支路乐天酒店与印度尼西亚政府及国营钢铁公司Krakatau Steel签订了包含上述内容的谅解备忘录（MOU）。印度尼西亚总统佐科•维多多、Krakatau Steel总经理西尔米•卡里姆、浦项制铁副会长金学东等人出席了签约仪式。 浦项制铁和Krakatau Steel决定在今后5年内共同投资35亿美元（约4.5万亿韩元），新建年生产300万吨级规模的第二高炉和冷轧工厂。浦项制铁之所以扩大当地钢铁生产能力，是因为印度尼西亚成为全球汽车企业的电动汽车生产基地等需求增加。 投资是通过两家公司的合作公司“Krakatau Posco”进行的。Krakatau Steel计划通过实物出资在当地建立热轧工厂，与冷轧工厂无关。位于雅加达西北方向100公里的吉利岗（Cilegon）的Krakatau Posco从2013年末开始启动了300万吨级第一高炉和厚板工厂。通过此次投资，两家公司将年铁产量增加一倍，还确保了汽车钢板生产设备。 此外，浦项建设等公司决定以仁川松岛国际城市开发经验为基础，参与印度尼西亚新首都建设项目。印度尼西亚政府决定支援钢铁及建设事业相关的许可等行政程序，并提供包括税制优惠在内的投资奖励。金副会长表示：“在印度尼西亚政府和Krakatau Steel的合作下，浦项建设了第一个海外综合处钢厂的第二个高炉。”

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