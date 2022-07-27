LG能源解决方案将在中国成立“电池循环利用”合作公司. July. 27, 2022 07:51. by 具特敎 kootg@donga.com. LG能源解决方案与中国排名第一的钴精炼企业“华友钴业”将成立旨在回收电池的合作法人（JY）。公司期待通过合作法人提高原材料供应稳定性，强化ESG（环境、社会、支配结构）经营。 26日，LG能源解决方案公司表示，为了构建可持续的资源良性循环体系，与华友钴业签订了设立提取废旧电池等核心原材料的电池循环利用合作法人的谅解备忘录（MOU）。 华友钴业是中国最大的钴生产企业，合资法人将成为中国首家中韩合资电池回收企业。两家公司计划在今年内协商运营方案等详细内容，并完成最终设立合作法人。 合作法人从电池生产过程中产生的废弃物“Scrap（废金属料）”和回收的废电池中提取正极材料的主要原料—循环镍、钴、锂。提取物将经过正极材料生产过程，最终供应给LG能源解决方案的中国南京电池生产工厂。 处理废金属料和加工废电池的前处理工厂计划在LG能源解决方案生产工厂所在的南京，而处理再利用金属的后处理工厂将将在可以利用华友钴业基础设施的中国衢州。 此外，LG能源解决方案还致力于构建稳定的原材料供应网。去年12月，LG化学投资600亿韩元，确保了北美最大的电池再利用企业“Li-Cycle”2.6%的股份。通过这一措施，从明年开始10年内将获得2万吨镍。与世界最大的锂生产企业之一的智利SQM、德国Vulcan Energy签订了到2029年为止的锂长期供应合同。

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