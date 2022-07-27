“让BTS 为6•25参战勇士带来一场演唱会怎么样？”. July. 27, 2022 07:55. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. “如果BTS（防弹少年团）能为6•25战争参战勇士带来一场演唱会，该有多酷啊？” 美国新泽西州伯灵顿县教育厅教育服务局局长鲍比•唐斯（照片）25日（当地时间）在接受《东亚日报》采访时表示：“如果能将韩国的‘酷（Cool）’文化与历史联系起来，将有更多的美国学生了解6•25战争。”唐斯局长从2016年开始联合韩国战争遗业财团出版6•25战争教育资料，向美国的历史及社会教师宣传6•25战争史和意义。 唐斯局长之所以参加这样的活动，很大程度上是受到6•25战争参战勇士、已故外公查尔斯•梅纳的影响。梅纳先生隶属于1950年7月最先踏入韩国领土的美国陆军第24师团19团，展开了激烈的金刚战斗。虽然受伤，但仍然使朝鲜军队的机关枪无力化，获得了银星勋章。退役后，他在佛罗里达建立韩国战争纪念碑等，为参战勇士服务，之后于1998年去世。 唐斯局长表示：“我认为在学习6•25战争的过程中，广泛共享这样的遗产是纪念外公、向众多参战勇士表示尊敬的正确道路。”他说，“很多美国学生通过《鱿鱼游戏》或K-POP、韩国电影和电视剧了解韩国，但无法将发生6•25战争的事实联系起来。”"他叮嘱道：“如果韩国政府共享6•25战争教育资料，将会有很大的帮助。”

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