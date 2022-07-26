SK化学将与中国树业环保公司合作建设废塑料再生工厂. July. 26, 2022 08:04. by 具特敎 kootg@donga.com. SK化学将根据剧增的废塑料再利用材料的需求，开始在中国等地构筑全球基础设施。 SK化学25日表示，已与中国绿色材料专门企业“树业环保（ShuYe Environmental Technology）”签订了设立合作投资法人（JV）的谅解备忘录（MOU）。两家公司的合作法人计划建设年产10万吨规模的再生原料和20万吨规模的化学再生塑料（PET）等的工厂。 工厂将于明年初开始建设，最早将于2024年末投入生产。SK化学将持有新设法人的51%以上股份，确保经营权。 SK化学计划以此次在中国设立合作法人为开端，持续扩大生产和供应废塑料再利用绿色材料的全球基础设施。国内也在考虑在2025年投资5万吨规模的绿色材料生产设备。

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