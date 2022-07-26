受高物价影响，英国老人推迟退休或重新回到工作岗位. July. 26, 2022 08:05. by 李智允记者 asap@donga.com. 由于高物价和高利率，生活费负担加重，在英国取消退休的高龄层正在增加。 英国日刊《卫报》25日援引英国统计厅19日发表的资料报道说，据统计，65岁以上经济活动人口同比增加了10.3万人。经济活动人口是指正在工作或正在就业的人。《卫报》分析说：“退休的65岁以上高龄层因生活费负担再次开始工作的‘伟大的不退休（Great Unretirement）’开始了。” 专家们认为，最近生活费大幅增加，用现有的退休资金生活困难，导致退休老人再次进行求职活动，或进入退休时期的高龄层推迟退休。前英国雇佣年金部年金局长罗斯·阿尔特曼表示：“即使（高龄层的）健康已不如以前，但因为通货膨胀的恐惧，也回到了工作岗位。”英国最大的老人权益相关市民团体“老龄联合王国”局长卡洛琳·亚伯拉罕斯指出：“慎重设计的退休计划被即将到来的高物价风暴粉碎。” 与退休金相比，英国的物价正在急剧上涨。上个月英国的物价上涨率高达9.4%，而年金领取额（以最高额为标准）与去年相比只上涨了3.1%。再加上乌克兰战争的影响，预计今年冬天能源价格将暴涨等，生活费负担将进一步加重。 65岁以上经济活动人口比率也接近制定相关统计以来的最高值。以今年7月为基准，英国65岁以上高龄层中11.6%（143万名）是经济活动人口。这一数字与2020年7月的历史最高纪录11.9%（144万人）持平。

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