BA.5毒株扩散……日本新增确诊病例20万人，美国一周内新增确诊病例12万人. July. 25, 2022 07:48. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 随着新冠病毒BA.5变异毒株的扩散，世界各国新冠病毒感染者剧增。其中，日本新增确诊者逾20万人，创下了历史最高纪录。 据日本广播协会（NHK）等媒体统计，23日日本新增确诊病例20.0957万例。当天，包括东京在内的17个县级行政区出现最多新增确诊病例。危重症患者从前一天的12名剧增至203名。日本16日确诊人数超过11万人，达到最高点后暂时停滞不前。4天后的20日突破了15万名，刷新了最高值。此后到23日为止，连续4天刷新最高值，呈现出剧增趋势。 日本官房长官松野博一23日也被确诊为新冠患者。但据悉，他与日本首相岸田文雄没有密切接触。日本厚生劳动省表示，为了防止扩散趋势，计划在今年秋天以后追加接种应对奥密克戎变异毒株的改良型新冠疫苗。 在美国，确诊人数也连续一周超过12万人，扩散趋势尚未得到控制。最近确诊的75%至80%是感染了BA.5变异毒株。据美国《纽约时报》统计，以22日为基准，一周平均新增确诊人数为12.7569万名，比两周前增加了约18%。住院患者人数为4.2710万名，比两周前增加了近17%。 据日本《日经亚洲》报道，今年年初，由于奥密克戎毒株的扩散，中国持续进行高强度防疫封锁，但由于BA.5变异毒株的扩散，约五分之一的人口很有可能再次被封锁。据报道，中国当局将从25日开始对41个城市实施全面或部分封锁。相关城市约有2.64亿人居住。据统计，截至21日，中国新增确诊病例为880例。中国卫生当局表示：“中国产疫苗对奥密克戎亚型变异毒株的效果下降是最近扩散的主要原因。”

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