国民力量党：“警方以下犯上，要严肃处理集体行动”……共同民主党：“这是全斗焕政权式警告，不会坐视制裁”. July. 25, 2022 07:48. by 金志炫 jhk85@donga.com. 围绕全国警察署长举行总警会议反对行政安全部新设下属警察局，朝野政党在周末发生了正面冲突。国民力量党称，这是“警方以下犯上”，“要严肃处理集体行动”。相反，共同民主党则对主导会议的蔚山中部警察署长柳三永（总警）（音，下同）受到待命处分表示强烈反对，称这是“全斗焕政权式的警告”。朝野将警察分别比喻为前、现政权的“忠犬”，预计在25日开始的尹锡悦政府首次对政府质询中，围绕设立警察局的争议将成为核心争论焦点。 国民力量党院内发言人朴炯秀23日发表评论说，“对于新政府根据法律和原则展开的行政中，署长们违反上级指示采取集体行动，对此再次表示遗憾”，要求政府严肃处理。曾担任院内代表的金起炫议员也在脸书上提及“德鲁王事件”和公调处长候选人殴打出租车司机事件等，并猛烈攻击说：“作为前政权忠犬的政治警察领导层和一直对非法和过度忠诚保持沉默的警察成员应该反省过去的错误，寻找恢复国民信任的方案。”警察出身的李哲圭议员也表示：“如果无视法律体系进行集体行动，国民不会容忍。” 相反，共同民主党强烈反对针对柳三永的待命处分，并警告将追究警察厅长候选人尹熙根和行政安全部长李祥敏的责任。该党非常对策委员长禹相虎24日在国会召开记者招待会表示：“如果对为保持警察中立而鼓起勇气的警察署长们进行制裁，共同民主党不会坐视不理，”“将在警察厅长尹熙根听证会上进行处理。”他还说：“普通检察官可以开会，为什么警察署长就不能举行会议呢?” 建议罢免李祥敏职务及主张弹劾的声音也接连不断。“阻止政权掌握警察对策团”负责人徐英教当天在国会召开记者会表示：“如果部长做出违反政府组织法的行为，可以弹劾宪法和法律。”竞争党首职务的候选人姜炳远议员在脸书上表示，“将提议罢免李祥敏部长的动议案”，主张下周也可以表决罢免建议。 其他党首候选人也一同加入。李在明议员当天在脸书上发表了题为《应该停止试图掌握警察的倒退行为》的文章，并写道：“首先应该停止降低警察公务员士气的待命措施。”朴用镇议员表示：“如果按照尹政府的意图，警方将沦落为尹锡悦核心有关人士的‘忠犬’。”

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