统一部：“朝鲜接受无核化时，将提出保障安全等大胆的提议”. July. 23, 2022 07:31. by 申晋宇, 尹相虎 niceshin@donga.com,ysh1005@donga.com. 韩国总统尹锡悦22日表示：“如果朝鲜接受实质性的无核化，韩国要提出大胆的提议，希望（统一部）为具有现实性的方案周密地做好准备。”尹锡悦当天在听取统一部长权宁世的工作报告时做出了上述指示。此前，尹锡悦在5月的就职演说中也曾表示：“将准备能够划时代地改善朝鲜经济和朝鲜居民生活的大胆计划。” 统一部表示，尹锡悦提及的“大胆计划”包括对朝经济合作及安全保障方案等。统一部负责官员表示：“朝鲜在核开发等过程中不是把安全问题作为借口吗？”“因此，不仅是对朝经济援助，我们提出的方案里还将包括，解决（朝鲜）一直表示担心的安全领域等担忧问题。”他还表示：“我们计划提议的内容，将是（让朝鲜）觉得没有必要进行核开发的程度。”据悉，正在广泛讨论的安全保障方案中，包括签订韩半岛和平协定、构建军事信任、军控等内容。 不过，韩国政府认为，朝鲜还在继续挑衅，而且此次方案是针对无核化措施的“分阶段”履行方案，因此不会急于求成。权世宁当天也向尹锡悦报告称：“不是先无核化或大交易式解决，而是分阶段同时履行无核化和相应措施。”据悉，在此次业务报告中，尹锡悦没有提及“‘脱北’渔民遣返事件”等或做出特别的指示。 当天，国防部长李钟燮也向尹锡悦进行了业务报告。业务报告中提到了2017年结束后被废弃的“乙支自由卫士（UFG）”联合军演更名为意为“自由盾牌”的“乙支自由盾牌（UFS）”，以及将从下月起开始恢复下半年的联合军演等内容。此外，报告还包括从明年开始恢复举行文在寅政府因考虑到南北关系而中断的团级以上联合野外机动演习的内容。军方相关人士表示：“在每年上、下半年的联合军演中，将集中实施美国航母参加的联合航母强袭团演习、韩美海军陆战队的大规模登陆演习等。” 据国防部透露，韩国将增加能够打击朝鲜全境的“玄武-4”等高威力、超精密导弹的数量，并扩充特种部队的渗透、打击能力等大规模惩罚报复能力。 尹锡悦对李钟燮指示：“为了应对朝核威胁，在严密、高效地构建导弹防御体系方面要竭尽全力，同时要毫无差池地推进大选公约中（到2025年为止）士兵工资超过200万韩元的内容。”

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