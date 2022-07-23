LG能源解决方案扩大对美国福特公司的电池供应，为此将增建波兰工厂. July. 23, 2022 07:31. by 郭道英 now@donga.com. 尽管全球经济存在不确定性，但电池行业为应对电动汽车需求而不断进行投资。 LG能源解决方案公司22日表示，到明年为止，将在波兰电池工厂内将美国福特供货用生产线规模增加到原来的2倍。LG能源解决方案从2020年下半年（7~12月）开始向人气电动汽车车型“Mustang Mach-E”和电气商用车“E-Transit”供应电池。特别是Mustang Mach-E去年在全球市场的销量超过了5.5万辆。今后的销售前景也比较乐观。福特首席执行官（CEO）吉姆•帕利去年年末曾在推特上表示：“计划到2023年为止，将Mustang Mach-E的生产能力扩大3倍以上。” 波兰工厂规模为70GWh（千兆瓦时），是目前全世界最大的电池工厂。LG能源解决方案除了向福特外，还向德国大众等供应该工厂生产的电池。此次增设是为了配合顾客公司福特的产量增加计划而进行的。 业界相关人士表示：“LG最近开始重新讨论投资的1.7万亿韩元规模的美国亚利桑那州电池工厂具有应对潜在需求的先发制人的投资性质”，“如果合作形态或确实的顾客公司保证物量，在一定程度上可以摆脱经济萧条等风险。” SK-On当天表示，将与福特、正极材料生产企业EcoProBM一起，为在北美构筑正极材料生产设施而共同投资。三家公司计划在年内签订共同投资的正式合同，并于明年下半年开工。在该工厂生产的正极材料将供应给SK-On和福特最近正式设立的合作电池工厂“Blue Oval SK”。

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