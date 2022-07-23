三针疫苗接种者也被确诊感染“半人马”……韩国第三例. July. 23, 2022 07:32. by 柳根亨 noel@donga.com. 一名完成第三针新冠疫苗接种的50多岁人士感染了奥密克戎变异毒株的亚分支“BA.2.75”（又名“半人马”）。有分析认为，这显现了“半人马”避开免疫倾向较强的特征。 中央防疫对策本部22日表示，19日确诊为感染新冠病毒的仁川50多岁患者被确诊为国内第三例“半人马”病例。该确诊患者目前只出现轻症症状，正在家中接受治疗。 此次确诊和此前的两例“半人马”确诊病例之间尚未确认存在关联性。也就是说，韩国至少在3个不同地区出现了“半人马”毒株传播。“半人马”比被称为“隐形奥密克戎”的BA.2多8个刺突基因变异，具有很强的避开因接种疫苗和自然感染等产生的免疫抗体的性质。中央事故处理本部社会战略班长孙永来（音）表示：“虽然今后‘半人马’的占比有可能继续上升，但到目前为止，还没有出现广泛的增加趋势。” 韩国新冠再流行情况正在进一步恶化。截至22日零时，单日新冠死亡人数为31人，比前一天增加了14人。当天的死亡人数是自5月28日（36人）之后、55天以来的最高值。危重症患者也有130名，连续两天保持在100名左右。新增确诊患者人数为68309名，进入本周以来连续4天在7万名左右。 特别是以17岁以下儿童和青少年为中心，再次感染者正在增加。据疾病管理厅统计，截止到9日，韩国再次感染的人数为77092人，其中17岁以下患者10人中有3人以上，占33.2%（25569人）。 政府当天发表了应对夏季再次流行的追加对策。首先决定增加上半年（1月至6月）奥密克戎流行时极其混乱的火葬场和葬礼设施。目前，可以启动的全国火葬炉共有310座，计划通过改建和增设，增加到325座，并将在新冠专门医院等追加设置652个安置空间。

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