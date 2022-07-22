“半人马”新冠病毒亚种2周前流入韩国……又有一自印度入境者被确认. July. 22, 2022 08:03. by 金素英记者、赵健熙记者 ksy@donga.com、becom@donga.com. 韩国追加确认了一名新冠奥密克戎病毒亚分支“BA.2.75”（又名“半人马”）确诊者。这是继14日确认韩国首例BA.2.75确诊病例之后的第二例确诊病例。 ○ 两周前就已经流入韩国的“半人马” 疾病管理厅21日表示，对确认感染新冠病毒的居住在忠清北道的30多岁外国人A某的标本进行精密分析的结果，确认其感染了BA.2.75。A某5日从印度经由仁川机场入境，根据海外入境者防疫标准，7日接受了基因扩增（PCR）检查，结果确诊。此后，A某在家接受了7天的治疗，目前已被解除隔离。防疫当局相关人士表示：“A某和国内首例BA.2.75确诊患者之间没有流行病学关联。” 防疫当局掌握的A某接触者到目前为止有4人，目前还没有新增确诊者。但A某在被确诊之前曾在公司上班，因此有可能出现更多的接触者。据悉，检查前A某没有其他症状。 A某比国内首例BA.2.75确诊患者提前4天被确诊，但确认变异感染的时间晚了6天。这是因为检体处理方式不同。对于首例确诊患者，仁川市保健环境研究院认为“怀疑感染了BA.2.75”，破例迅速向疾病厅发送了检体，而A某则从确诊到确认变异感染，经历了两周的时间。疾病厅相关人士表示：“从地方自治团体确保确诊者的检体到送往疾病厅需要7天的时间，精密分析检体又需要7天，”“其他国家一般也需要2周以上的时间。” 但也有人指出，如果确认变异感染较晚，社区追加传播的危险就会增加，因此应该加快确认速度。高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱（音）表示：“至少应该以首次发现BA.2.75的印度入境者为对象，更迅速地确认是否感染了变异病毒。” ○ 确诊患者增加，引发“急诊室大乱”担忧 据统计，截至21日零时，韩国新增新冠确诊病例为7.1170万人，连续三天保持在7万人左右。特别是以当天零时为准，正在住院的新冠重症患者达107人，是自6月11日（101人）以后40天来首次出现三位数。 有人指出，虽然居家治疗患者再次剧增，但他们缺乏能够进入紧急状况的病床。在心脏骤停或重症外伤等情况下，由于没有空病床，担心无法及时接受治疗的“急诊室大乱”的呼声越来越高。 据保健福利部透露，以20日为基准，在全国405个急诊室中，有1623个可以治疗新冠患者的隔离病床。这是包括出现新冠疑似症状的患者在等待PCR检查结果时，可以接受应急处理的同期空间在内的数值。 在应急医疗现场，这种程度的病床数很难顺利度过此次新冠再流行。截至21日零时，在家接受治疗的人数为30.3069万人，一线急救病床还有余裕。但是，如果按照政府的预测，在此次流行高峰期每天新增确诊患者30万人，在家治疗者将远远超过100万人。 在这种情况下，福利部仍然坚持对新冠急救患者进行“隔离治疗”的原则。亚洲大学医院区域外伤中心主任郑京元（音）表示：“一线现场已经开始出现新冠患者移送延迟的现象，”“要想避免急诊大乱，应该修改方针，让普通病床也能接诊急诊患者。”

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