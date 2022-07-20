加强韩美经济安保同盟……要做好应对中国的逆风. July. 20, 2022 07:53. . 尹锡悦总统昨天会见访韩的美国财政部长珍妮特·耶伦时表示：“期待韩美同盟能够从政治、军事安保进一步巩固为经济、金融安保同盟。”耶伦此前访问LG科学公园时表示，“应该阻止像中国这样的独断专行国家通过不公正的秩序对各国安保造成威胁”，并强调了韩美之间的经济安保合作。耶伦还会见了经济副总理秋庆镐、韩国银行总裁李昌镛，讨论了多种合作方案。 韩美经济安保同盟的强化已经超越了两个月前韩美首脑的一揽子战略同盟宣言和印度太平洋经济框架的参与水平，正在更加具体、深入地推进。韩美两国此前通过多渠道讨论了多种经济安保合作方案，现在似乎已经到了确定具体水平和范围的阶段。 特别是美国以8月末为时限向韩国政府施压的“芯片四方同盟”的参与似乎也逐渐明朗化。在与中国的技术霸权竞争中，美国必须坚守尖端技术的意志非常坚决，但由于中国的反对，很难放手。由于俄罗斯的侵略战争，全球供应网出现差池的情况下，也有可能是提高韩国半导体一直以来扮演的国际角色的契机。 美国已经提出培养本国半导体产业，正在推进包括阻止得到美国支援的全球半导体企业与中国进行尖端半导体合作的“防护栏”条款在内的培养法案。这对于正在苦思参与“芯片四方”的韩国来说，无疑是相当大的压力。部分人认为，如果韩国不参与“芯片四方”，可能会以只有美国、台湾和日本参与的“芯片三方”起步，然后由荷兰代替韩国加入。 不出所料，中国对此表示反对。中国官方媒体主张：“如果韩国向美国屈服，肯定会得不偿失。”也就是说，以中国占韩国存储芯片出口的比重接近一半为由，威胁韩国企业有可能成为报复对象。但即便如此，也不能在事关韩国国家利益的问题上犹豫不决。 如今，经济安保同盟已成为没有选择的不可避免的现实。但是，作为国内五大制造业基础的原材料中，90%是中国产，这一点也是摆在我们面前的难以忽视的现实。现在比任何时候都更需要能动性的国家利益外交。应该通过韩中之间的战略沟通和各种协商机会说明我们的立场，避免产生不必要的摩擦和矛盾。

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