不变的“惹眼”李昇祐：“个性强，粉丝才喜欢”. July. 20, 2022 07:55. by 金正勋记者 hun@donga.com. “像我这样个性很强的球员应该更多的在K联赛中出现才好。” 韩国职业足球K1联赛（第一级联赛）水原FC队的李昇祐（24岁）是本赛季热门话题的中心。无论是进球，还是庆祝动作，还是记者会，都备受关注。他在本赛季22场联赛中攻入10球，目前排在射手榜第5位。球队目前排在联赛积分榜第6位。 最近在首尔某酒店见到的李昇祐说：“在良好的氛围中踢球，不仅是球队的成绩，个人成绩似乎也朝着积极的方向发展”，“虽然说我的个性很强，但我有要遵守的底线和规则。我认为，比赛风格也要有鲜明个性，才能为球迷呈现有观赏性的比赛。” 去年12月穿上水原FC队服时，对李昇祐来说忧虑多于期待。这是因为李昇祐曲折的足球人生。2011年加入西班牙豪门俱乐部FC巴塞罗那青年队的李昇祐曾一路高歌猛进。 2014年在泰国举行的亚足联（AFC）16岁以下亚锦赛是他的高光时刻。李昇祐连续4场比赛取得进球（攻入5球、助攻4次），带领韩国队进入决赛。在与日本队的8强赛上，他长途奔袭50米多米，甩开对方3名防守队员和守门员攻入一球，受到了国内外的关注。 李昇祐在2017年转会到意大利维罗纳队，成为主力，成功登上了成人舞台。但是自2019年转会到比利时圣特吕登队后，他几乎没有参加比赛，竞技水平大幅下降。李昇祐说：“在比利时时期很辛苦。没有我能做的部分，我也觉得跟对不起自己。” 李昇祐因其在K1联赛中的出色表现在海外也备受关注。最近意大利某媒体报道称：“李李昇祐虽然离开了欧洲，但并未离开足球。正在韩国重生。”对于不同的竞技状态，李昇祐表示：“足球并不是一两天练习就能提高的运动。必须要有坚持不懈的精神，但我的竞技能力也是坚持不懈的结果。”他接着表示，“本赛季最大的目标是在没有受伤的情况下结束联赛。希望能取得更多的进球和助攻。希望球队能取得下赛季亚足联（AFC）冠军联赛的入场券。” 对于将本赛季打造成个人年度的李昇祐来说，遗憾的部分是国家队。李昇祐在2018年俄罗斯世界杯前夕突然被选中，在小组赛2场比赛中下半场替补出场。但在2019年6月与伊朗队的友谊赛结束后，他再也未能入选国家队。26人中有25人由国内派组成的2022东亚杯国家队也未能入选。李昇祐表示：“不知道因为什么原因不能入选国家队”，“因为我不是完美的球员，所以无论是在运动还是比赛时，我都会考虑完善什么。防守也要更加积极。”即使不是2022卡塔尔世界杯，也迫切希望再次在世界杯舞台上亮相。李昇祐表示，“体验世界杯，感觉很难用任何语言来解释。如果能够参加世界杯，不管是什么角色，我都能接受。” 对于有没有想再次登上欧洲舞台的想法这一点，李昇祐表示：“我来到韩国舞台没多久。暂时放下进军欧洲等想法，集中精力在水原FC打好比赛。”

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