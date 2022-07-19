仁川-札幌航线，时隔28个月重新开启. July. 19, 2022 07:54. by 郑顺九记者 soon9@donga.com. 新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情后中断的仁川至日本札幌（新千岁机场）航空路线开始恢复运航。 仁川国际机场公社18日表示，从17日开始，仁川机场第二航站楼（T2）恢复了“仁川-日本札幌”航线。随着新型冠状病毒在全世界范围内扩散，2020年3月中断的飞机运行时隔2年零4个月再次恢复。大韩航空计划投入B737-800机型，每周运航2次（周三、周日）。 新冠肺炎疫情发生之后，仁川至日本的定期航线只有4条（东京、大阪、名古屋、福冈）。此次航线恢复运行后，游客可以选择北海道的范围将进一步扩大。位于日本最北端的北海道夏天也因凉爽的天气和美丽的自然景观而成为人气夏季休假地。札幌市是北海道的最大城市。以2019年为准，约有90万人乘坐了仁川至札幌的航线。 前一天16日，从札幌飞往仁川的首个复航航班上，北海道副知事浦本元人等日方访问团还访问了韩国。访问团将在韩国停留到19日，讨论促进公社和韩国-北海道之间的友好及扩大交流的合作方案。 仁川国际机场公社未来事业本部长金范浩（音）表示：“由于韩日两国间的旅游签证重启及路线复原等，期待夏季旺季韩日航线旅客需求的正式恢复趋势”，“将与航空公司及相关机构等紧密合作，谋求旅客需求的早期恢复。”

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