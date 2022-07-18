IMF：“明年左右通货膨胀或将得到稳定……各国需要出台遏制政策”. July. 18, 2022 07:58. by 李恩澤 nabi@donga.com. 国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜•格奥尔基耶娃预测，目前由能源和粮食价格暴涨主导的通货膨胀将持续到明年。因此，预计全球经济萧条的忧虑也将加速。 格奥尔基耶娃总裁15日（当地时间）在接受美国CNBC采访时表示：“世界利率将上涨到2023年，升温的物价到那时或才开始冷却。”她说：“现在物价依然在上涨。我们应该对此泼冷水”，并表示，“各国央行应该采取抑制通货膨胀的措施，直到物价上涨率被限定在特定范围内为止。” 世界最大资产运营公司美国BlackRock的创始人兼首席执行官（CEO）拉里•芬克16日在接受《金融时报》（FT）采访时警告说：“担心粮食价格会像国际油价上涨趋势一样上涨”，“粮食价格的上涨不仅会拉高通货膨胀率，还会引发地缘政治矛盾。” 这意味着，随着俄罗斯入侵世界谷仓乌克兰，主要耕地遭到破坏，化肥价格也暴涨，全世界的收成都受到了打击。世界银行预测，受乌克兰局势的影响，今年全球粮食价格将上涨20%，特别是发展中国家将遭受巨大打击。

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