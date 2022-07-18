离开的“世界级”……孙兴慜和托特纳姆热刺队表示“韩国最棒”. July. 18, 2022 07:58. by 金培中 wanted@donga.com. “虽然不知道能不能得到这样的喜爱，但是为了报答大家对我的支持和喜爱，我会竭尽全力。大韩民国最棒。” 这是英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队的孙兴慜（30岁）在自己的社交网络服务（SNS）上留下的文章。 包括孙兴慜在内，结束为期一周的韩国日程后，17日登上飞往英国伦敦航班的托特纳姆热刺队球员们对国内球迷的热烈喜爱露出满意的表情。热刺队当家球星哈里•凯恩（29岁）表示：“我不会忘记在韩国度过的季前赛。感谢韩国球迷给予我们难以置信的支持和应援助威。”卢卡斯•莫拉（30岁）也用韩文表示感谢说：“能够进一步了解大韩民国这个国家，接触这个国家文化，感觉很好。”安东尼奥•孔蒂（53岁）主教练也表示：“在韩国度过的时光让我很满意。” 当天在仁川机场，超过500名球迷喊着球员的名字说“再见，再见”。在国内滞留一段时间10日前往机场迎接队友的孙兴慜此次也与托特纳姆热刺队一起登上了飞往伦敦的飞机。 15日，水原世界杯体育场举行了西甲联赛塞维利亚队与托特纳姆热刺队的比赛，现场共有4.3998万球迷入场，国内球迷对托特纳姆热刺队的比赛表现出了极大的关注。13日，在K联赛全明星队和托特纳姆热刺队的比赛中，首尔世界杯体育场坐满了6.41万名球迷。 托特纳姆热刺队的球员们也用精彩的比赛做出了回应。在塞维利亚队的比赛中，孙兴慜等主力首发出场，上场70分钟，进攻核心孙兴慜奉献助攻，凯恩取得进球。虽然双方战成1比1平，但可以说是提前观看的欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛，表现出了紧张感。在两场友谊赛中，孙兴慜攻入2球、助攻1次，凯恩攻入3球，让人对球队的新赛季充满期待。孔蒂主教练表示：“与塞维利亚队的比赛本就像实战一样进行了准备。我们还目睹了（因强训）疲劳积累的球员们克服疲劳进行比赛的过程。” 托特纳姆热刺队将正式进入新赛季的准备阶段。23日在苏格兰与格拉斯哥流浪者队、30日在以色列与AS罗马（意大利）再进行2场友谊赛后，下月6日在主场与南安普敦队进行2022~2023赛季英超揭幕战。

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