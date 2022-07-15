“怪物变异半人马”登陆韩国……与BA.5一同进入扩散紧急状态. July. 15, 2022 08:05. by 赵健熙记者、李知云记者 becom@donga.com,easy@donga.com. 记者14日确认，从未去过海外的韩国人感染了新冠病毒“奥密克戎变异”的亚型BA.2.75（又名“半人马”）。据悉，“半人马”毒株的传播力比目前主导韩国新冠疫情的另一亚型“BA.5”强。 疾病管理厅14日表示，对11日确诊新冠感染的、居住在仁川的60多岁A某的标本进行了精密分析，结果被确认是“半人马”。这是韩国首例确诊病例。目前正在居家治疗的A某的感染途径尚未查明。防疫当局认为，从A某最近没有访问过海外的情况来看，“半人马”已经扩散到了韩国社区。防疫当局正在以A某的接触者为对象，展开流行病学调查，目前还没有发现新的确诊者。 “半人马”最早于5月在印度发现，后扩散到了美国、英国等15个国家。据海外研究显示，印度国内的扩散速度是BA.5的3.2倍。海外研究团队认为，“半人马”的变异比BA.5更多，因此疫苗和自然免疫力失效的水平会更高。世界卫生组织最近也将“半人马”指定为“担忧变异亚型”。 随着“半人马”和BA.5同时在韩国扩散，有人担心此次新冠流行规模会比现有的预测更大。在韩国，仅BA.5的扩散就已经加速了再流行。以14日零时为准，韩国新增新冠确诊患者为39196人，一周内增加了2.1倍。国家水利科学研究所预测，4周后的8月10日左右，每天最多会出现28.8546万名确诊患者。嘉泉大学医学院预防医学系教授郑在勋（音）担心地说：“如果连‘半人马’也到处扩散，扩散趋势可能会像今年年初奥密克戎毒株和‘隐形奥密克戎’同时流行时一样扩大。” 保健福利部当天与全国45个上级综合医院院长举行了紧急座谈会，讨论了重新启动新冠重症患者病床等问题。福祉部第二次官李基一（音）表示：“重要的是确保高危重患者能够迅速接受适当治疗的病床。”

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