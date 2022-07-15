韩国政府拟废除针对多套住宅拥有者的综合房地产重税……征税标准将由“住宅数”改为“房价”. July. 15, 2022 08:05. by 崔惠? herstory@donga.com. 韩国政府正在讨论废除针对多套住宅拥有者的综合房地产税征收重税、改为以价格为标准征税的方案。其宗旨是，将文在寅政府实施的针对多套住宅拥有者的惩罚性征税回到原点，减少其税负。但考虑到国会朝小野大的情况，相比一次性取消综合房地产税重税，有可能采取阶段性废除的方法。 企划财政部14日表示，政府正在讨论将上述方案纳入21日公布的《2022年税法修订案》的方案。企划财政部正在讨论统一适用于目前一套住宅拥有者（非调整对象地区两套住宅拥有者）和调整对象地区两套住宅以上（非调整对象地区三套住宅以上）拥有者的综合房地产税率的方案。即，废除多住宅者重课税率，根据住宅价格征税。 目前的综合房地产税税率，一套住宅拥有者为0.6%至3.0%，调整地区两套住宅以上拥有者为1.2~6.0%。当初与住宅数量无关、在0.5%至2.0%区间的综合房地产税率，经过了两次修改。通过2019年9·13对策，以住宅数量为基准分等级适用了税率，去年将最高税率提高到了6.0%。由此，有人指出，多住宅拥有者的税负过重。 政府正在研究根据住宅数量不同而适用的税负上限调整方案。目前，一住宅拥有者比去年税额适用150%，调整地区两套住宅以上拥有者适用300%的税负上限。有人指出，调整地区两套住宅拥有者的上限从当初的200%上升到300%，因此税负过高。 如果同时废除文在寅政府的核心政策基调——针对多住宅拥有者的综合房地产税重税，预计在野党将强烈反对。政府考虑到朝小野大的国会情况，正在讨论大幅降低多住宅者重课税率的方式的速度调整。共同民主党正在准备在维持重课制度框架的同时降低多住宅者综合房地产税率的修改方案，因此有可能与政府案找到妥协点。 与此同时，政府决定将法人税最高税率从原来的25%下调至22%，并调整课税标准下位区间，将同时减少大企业和中小企业税负的方案纳入税法修订案。另外，正在讨论减少对定期工作退休者的税负，扩大中产层和平民层劳动所得税税额减免的方案。这是为了防止物价上涨导致实际工资减少。

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