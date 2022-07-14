SSG队7月取得9胜1负傲人战绩，梦想的“7成胜率”顺利地进行. July. 14, 2022 08:00. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国职业棒球联赛的领头羊SSG队确定了上半赛季的第一名。12日，SSG队在与排名第二的Kiwoom队的比赛中以7比3获胜，将两队之间的胜场差距拉大到了3.5场。创下开幕以来最多连胜（10连胜）的纪录，开局十分顺利的SSG队一次也没有失去掉领先位置。 截至12日，SSG队的胜率达到0.683（56胜3平26负），接近“梦想胜率”7成。在职业棒球联赛中，以7成左右的胜率结束赛季的只有职业元年1982年的OB队（0.700）和1985年的三星队（0.706）而已。但以上两个记录都出自只有六支球队的联赛体制。到上个赛季为止，最近10年间的最高胜率是2016年斗山队创下的0.650。 在美国职棒大联盟（MLB）中，自1962年两大联赛引入每支球队单赛季162场比赛的体制后，只有1998年纽约洋基队（0.704）和2001年西雅图水手队（0.716）的胜率超过了7成。虽然2020年洛杉矶道奇队的胜率为0.717，但当赛季受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，每支球队只进行了60场比赛。 比赛场次越多，胜率管理就越难。但是，SSG队最近取得了5连胜，进入7月份以后，以9胜1负的成绩提高了速度。上个月一度下降到0.636的胜率提高到了现在的水平。 令人高兴的“喜讯”也很多。去年因胳膊肘韧带接合手术而失去战斗力的文胜元在10日与三星队的比赛中进行了复出战。首发资源文胜元计划暂时被启用为候补投手，加强球队的腰身力量。与文胜元在同一时期接受胳膊肘手术的朴钟勋也预定在下半赛季加入。 最近，球队还新引进了新外援投手肖恩•莫里曼多和击球手胡安•拉加雷斯。在现有的外国击球手兼一垒手资源克朗萎靡不振的情况下，“二手新人”全义山迅速成长，球队也有了外援外野手的新选择。预计球队在外野的运营上也会获得余裕。顶级联赛出身的拉加雷斯在2014年曾以纽约大都会队球员的身份获得国家联盟外野手金手套奖。

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