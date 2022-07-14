韩国银行首次采取利率“大步伐”……“年底会涨到3%”. July. 14, 2022 08:01. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韩国银行历史上首次实行了将基准利率上调0.5个百分点的“大步伐”。 韩国银行金融货币委员会13日召开会议，决定将基准利率从1.75%上调至2.25%。因此，基准利率自2014年8月（2.25%）以后，时隔8年上升到了最高水平。韩国银行总裁李昌镛在当天的记者招待会上表示：“这是怀着沉重的责任感做出的决定，”“考虑到为了稳定物价，有必要采取先发制人的应对措施。”当天，金融货币委员会6名委员一致决定上调利率。 迄今为止，韩国银行曾多次决定将利率下调0.5个百分点以上的“大动作（big cut）”，但迈出“大步伐（big step）”是自1999年采用隔夜拆借利率（基准利率的前身）目标制后23年来的第一次。此前，韩国银行在4月和5月也分别上调了0.25个百分点的利率，但截至当天连续三次上调利率还是第一次。 这种史无前例的决定被解释为是为了稳定自1998年外汇危机以后达到最恶劣的物价暴涨趋势而做出的决定。韩国银行当天在货币政策方向决议中表示：“消费者物价短期内将保持超过6%的高涨幅，预计今年的涨幅也将大大超过5月份的预测值（4.5%）。” 韩国银行强烈暗示今后将继续上调利率。李昌镛表示：“预计短期内物价会上涨，因此有必要继续维持上调利率的基调，”“短期内把利率渐进式每次上调25bp（0.25个百分点）是可行的。”决定基准利率的金融货币委员会会议今年还剩下3次（8、10、11月）。有预测称，如果今后每次都做出上调利率的决定，今年年底标准利率将达到3%。 虽然韩国银行的“大步伐”使物价状况得以稳定，但令人担忧的是，相反，家庭及企业的利息负担将急剧增加。目前，韩国家庭和企业等民间部门负债已超过4500万亿韩元，达到国家经济规模的2.2倍。今后，随着民间消费和企业投资的减少，很有可能导致经济萧条。东国大学经济系教授姜三模（音）表示：“虽然担心经济萧条的可能性，但如果韩国银行的急剧紧缩也无法抑制物价上涨，稍有不慎痛苦就会更大。”

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