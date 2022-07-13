新增确诊病例连续两周翻番……“一个月后一天预计25万”. July. 13, 2022 08:02. by 赵健熙记者、李知云记者 becom@donga.com,easy@donga.com. 韩国新冠病毒感染的单日确诊患者在一周内增加了2倍以上，出现了大流行的征兆。有人预测，由于流行扩散和夏季休假季节移动量增加，8月中旬每天确诊患者最高将达到25万人。 据疾病管理厅12日透露，截至当天零时，韩国新增新冠确诊患者37360人，是两周前6月28日（9894人）的3.8倍，是一周前的7月5日（18136人）的2.1倍，均为剧增。这是自今年1月底奥密克戎毒株大流行以来，首次出现单日新增确诊患者连续两周出现翻番的情况。 特别是，与新冠病毒奥密克戎相比，免疫规避水平高出3倍以上的亚种病毒“BA.5”正在韩国迅速扩散。据统计，韩国上周（3日至9日）“BA.5”的检测率为35.0%，超过“BA.2.3”（31.8%）等其他亚种病毒，成为比重最大的变异病毒毒株。中央防疫对策本部状况总管团长林淑英（音）表示：“‘BA.5’由于免疫规避水平高，预计会引起很多再感染。” 这种初期扩散趋势与美国、英国等国家相比也算是比较快的。据国际统计网站“以数据看世界”透露，上周每100万人中，韩国平均每天确诊病例为311.5例，超过了美国（310.5例）和英国（304.8例）。据分析，这是因为保持社交距离和海外入境隔离措施接连被解除的缘故。 当初有研究团队预测此次流行的顶点为“晚秋每天15万人”，后来又提出了更大更早的流行预测值。嘉泉大学医学院预防医学系教授郑在勋（音）表示：“8月17日左右，每天可能发生25万名确诊患者，”“这一时期的住院重症患者人数可能达到800名。”

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