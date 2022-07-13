尹锡悦中断“门口记者会”，一天后恢复举行. July. 13, 2022 08:02. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统因新冠疫情再次扩散而决定暂时中断上班路上的“门口记者会”（简式记者会），但仅过一天就予以恢复。分析认为，此举旨在否认外界把决定中断“门口记者会”与支持率下降相联系的说法，而只是强调沟通意志的举动。 12日上午，等候在首尔市龙山总统室办公楼中央玄关附近的采访团向尹锡悦挥手致意，尹锡悦停顿了一下，首先问候道：“本想劝告大家尽量在家办公，以保护在办公楼工作的人的安全，但大家既然都已经来了……”。对此，采访团在相距7米左右的地方说：“在这么远的距离提问怎么样?”尹锡悦笑着说：“有什么可以问的就问吧。回答一个问题就进去吧。”之后，原本没有计划的“门口记者会”当场举行。 尹锡悦在回答有关新冠疫情再扩散防疫计划的提问时表示：“昨天（11日）疾病管理厅厅长、国家传染病危机应对委员长、保健福利部次官来这里开了会，明天（13日）将召开国务总理主持的中央灾难安全对策本部会议，”“会上将出台基本方针。”对于经济危机状况的应对，他答道：“最重要的是不能让平民的民生经济受到打击。” 尹锡悦对记者们持续不断的提问笑着说：“今天问的太多了……”当被问到“明天是否也会搞门口记者会”时，他望着警卫处职员说：“这个不能搞吗？如果大家觉得可以的话，过几天设一条（拍照线）吧。”总统室相关人士当天表示：“关于恢复门口记者会，事前完全没有进行过协调，”“尹总统重视与现场记者们的沟通，这一场面原封不动地体现了他的这一风格。”

한국어