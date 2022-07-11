被“停止党员权利”的李俊锡：“不会辞职”……权性东：“实行代理代表体制”. July. 11, 2022 13:58. by 趙東住 djc@donga.com. 国民力量党代表（党首）李俊锡（照片）对该党对他“停止6个月党员权利”的严惩不服，断然拒绝主动辞职。在围绕党规解释的争论和对惩戒程度的赞成和反对舆论出现分歧的情况下，李俊锡和院内代表权性东就党代表职务走向正面交锋，围绕下届党权等问题的党内内讧也将由此全面展开。在执政党代表失去履行职务权限的史无前例的自乱阵脚中，尹锡悦总统的支持率在就任两个月后跌至30%左右。 李俊锡8日表示，“不能认可党伦理委员会的惩戒决定”，并动用代表权限进入了硬扛阶段。李俊锡在广播节目中表示：“伦理委员会惩戒结果的处分权归党代表所有，”“打算保留惩戒处分。”他表示，在请求伦理委员会重审上述决定的同时，还将不惜申请暂停惩戒效力等法庭斗争。 对此，权性东亲自主持了党代表职务最高委员会，并表示：“根据党宪党规，作为党代表职务代理者，将尽最大努力尽早收拾混乱局面。”他的意思是，由于李俊锡的代表职务已被停止，作为党内第二号人物的院内代表要担任代理党代表职务。权性东当天会见了总统政务首席秘书李珍福（音）等人，讨论了党领导体制的方向。 党内围绕下届党权的树立方式，已经出现了权性东维持职务代理体制的方案、召开早期全党大会选出新代表的方案、转变为紧急对策委员会等方案。 在执政党的混乱延宕的时候，尹锡悦总统的支持率持续下降，自就任以来首次跌至40%线以下。舆论调查机构韩国盖洛普在5日至7日进行的7月第一周调查中，对尹锡悦履职的肯定评价为37%，比一周前下跌了6个百分点。从最高值6月份第一周的肯定评价（53%），时隔一个月下降了16个百分点。

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