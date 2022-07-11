流向中国和日本的2万亿韩元“可疑的海外汇款”……金融监督院着手调查. July. 11, 2022 13:58. by 金紫炫记者、宋慧美记者 zion37@donga.com,1am@donga.com. 据悉，最近两家商业银行发生了2万亿韩元以上的外汇交易，金融当局正在进行检查，通过友利银行向中国、日本等地汇款4000亿韩元的企业被推测为是去年成立的皮包公司。 8日，据金融圈透露，最近1年间通过首尔友利银行分行汇入外汇的8000亿韩元中，地方的A公司是4000亿韩元以上资金的汇款主体。A公司以金条等交易金额的名义，分数百次向中国、日本等进行汇款。 但是A公司是去年新设的，而且也不是制造、加工物品等进行出口的产业体，因此金融圈认为有可能是为了隐藏资金来源而成立的皮包公司。 另据悉，通过新韩银行两家分行汇款的1.3万亿韩元外汇交易中，汇款主体被怀疑是皮包公司的事例很多。 在新韩、友利银行进行的大规模外汇汇款不是确认进口品海关通过后汇款的“事后汇款”，而是在收到物品之前进行的“事前汇款”，因此疑惑越来越大。也就是说，实际上是否进行了进出口交易尚不明确。 金融圈内有人怀疑，非法外汇交易势力在国内交易所以更高的价格出售从海外购买的虚拟资产，将差价汇往海外或将相关资金用于洗钱目的等。过去也曾利用虚拟资产在韩国交易更贵的“辛奇溢价”，比特币兑换盛行。 金融监督院正在对友利、新韩银行的外汇异常交易进行现场检查。金融监督院相关人士表示：“正在综合调查银行是否遵守了凭证确认和可疑交易报告程序等。”

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