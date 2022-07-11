SKT将在釜山国际车展上展示UAM愿景. July. 11, 2022 08:19. by 洪锡浩记者 will@donga.com. SK电讯公司10日表示，将在15日开幕的“2022釜山国际车展”上，成为国内唯一一家推进城市空中交通（UAM）商用化的企业。 SK电讯计划在釜山国际车展上建设400平方米规模的展示馆，介绍UAM事业目标，并提供空中出租车虚拟体验。来到SK电讯展示馆的参观者可以听取SK电讯正在构想的UAM服务和事业愿景的说明后，乘坐大型机械臂模拟器，体验像乘坐UAM飞机一样的飞行体验。启动机械臂模拟器时，填满展馆后墙的大型发光二极管（LED）屏幕上会升起釜山的天空，增添生动感。SK电讯曾于3月在西班牙巴塞罗那举行的“移动世界大会（MWC）2022”现场提供了UAM体验。 SK电讯参与的“K-UAM梦之队”财团还将参加15日在首尔九老区高尺天空巨蛋体育场举行的“2022大韩民国无人机•UAM博览会”。以2025年UAM商用化为目标的财团有韩国机场公社、韩华系统、韩国交通研究院等参与。该财团去年11月在金浦国际机场成功进行了综合验证。 此次博览会由韩国的无人机、UAM领域的领先企业和机构参与，讨论技术应用事例和今后的事业战略。SK电讯计划在博览会开幕式之前举行的论坛上发表UAM事业计划。 SK电讯最近对在通信、移动出行业界成为新一代产业的UAM产业表现出浓厚的兴趣。公司去年年末还成立了首席执行官（CEO）直属的UAM事业推进特别工作组（TF）。

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