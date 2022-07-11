安倍晋三之后……应该制定应对“日本加快右倾化”的历史、安保战略. July. 11, 2022 08:19. . 因日本前首相安倍晋三被杀，日本列岛陷入冲击。这种情况下，日本10日举行了参议院选举。日本媒体预测，投票结束后，以出口调查等为依据，执政的自民党将取得压倒性胜利。有分析认为，虽然自民党获胜早有预见，但在选举两天前发生的安倍遇袭身亡事件进一步凝聚了保守票数。 安倍的去世和与此相衔接的国会构图变化很有可能导致日本政界的急速右倾化。保守势力的夙愿——修改宪法也将更加获力。有预测称，如果把自民党和赞成修宪的在野党在此次选举中获得的议席数加在一起，将超过修宪所需的三分之二（166席）。众议院自民党等赞成改宪的势力已经确保了改宪的底线。 安倍在任职8年零8个月期间，执着地通过修宪增强军事实力，是右翼强硬势力的象征性存在。对他的追悼行动很有可能对改宪造成友好的舆论。如果日本修宪成功，日本将接近“可以战争的国家”。将防卫费增加到国内生产总值的2%即100万亿韩元左右，并正式拥有动摇全面防卫原则的“攻击敌人基地”能力等加强国防力量也是安倍主导的公约。在激化的新冷战对抗构图中，日本的军事大国化速度也很有可能加快。 日本的这种对外政策变化对韩日关系也会产生不小的影响。虽然日本加强国防力量强化了对朝遏制力，但从战犯国家日本的重新武装这一点来看，这也是增加周边国家担忧的动向。更何况，日本一直否认帝国主义侵略的历史。日本还在不断强化对独岛领土主权的主张。如果日本国内强硬论占上风，最近好不容易重启的韩日关系改善讨论将中断，两国将再次陷入矛盾的恶性循环。 当然，也有人期待，随着日本极右势力失去安倍这一核心，其强行的政策推进可能会受阻。但是，从激昂的日本社会氛围来看，强硬的右倾化基调很有可能持续一段时间。要想解开变得更为复杂的韩日关系函数，有必要反映这种趋势，重新研究过去史及安保应对战略。政府应该调整强制征用和日军慰安妇解决方案讨论的速度，更加沉着、冷静地接近。此外，应该从韩美日三角合作的观点出发，从多角度解决安保领域的担忧事项。

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