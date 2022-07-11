陌生空间所具有的力量. July. 11, 2022 08:20. . “您和我除了家以外，都是各具技艺的人，追求家艺是很难的事。同时进行两个困难的工作大体上是困难的。一般来说，合作伙伴中有一方追逐房子就足够了。一般这个人是女的。另一个人-普通男人-成家立业的样子-但不是他亲手做的-可以欣慰地看着。这就是家事。”―出自乔安娜•沃尔什《酒店》中 作家结婚失败，辗转于酒店。这是另一个开始。她以对陌生旅馆的欣赏来打开这个开端。酒店是象征性的地方。这里不需要以“母亲”或“妻子”的名义背行李。因此，酒店也是绝对不能成为“我家”的地方。 像作者一样，我也去过几次酒店。酒店很舒适，不是我家的事实也给人一种奇怪的安乐感。一般短期投宿是基本，但长期投宿时也一样。 特别是酒店对女性来说与众不同，从家务劳动中解放出来是最大的原因。包括育儿在内，即使扫荡、擦拭整个房子，即使身体垮了也继续工作，不仅没有获得掌声，反而被认为是理所当然的家务劳动。作者通过酒店这个空间讲述了从“主人”成为“客人”的经历。 作为女性必须经历的多灾多难的经历和因失败而不得不收敛的事情。是啊。隐秘的告白反而会在陌生的地方变得诚实。我35岁。比起朋友，偶尔和陌生人对话时感到安全感。就像乔安娜•沃尔什到了旅馆才说出她的故事一样。就像我对在地球另一端第一次见到的游客说最隐秘的告白一样。场所给予的力量是如此伟大。

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