周末在青瓦台上演跆拳道演出……“期待跆拳道演出成为首尔的代表性旅游资源”. July. 11, 2022 08:21. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首尔市10日表示：“从本月16日到8月，每周周末（周六、周日）在青瓦台本馆前的大庭院里将举行跆拳道演出。”首尔市计划以此次演出为开端，继续扩大与跆拳道相关的活动。 演出将从周末下午5点开始进行30分钟。节目等详细内容可以在青瓦台开放网站（www.opencheongwadae.kr）上确认。 5月与首尔市签订协约（MOU）的国技院所属跆拳道示范团将参加青瓦台前的跆拳道演出。示范团成立于1974年，每年巡回约20个国家，通过示范演出宣传韩国文化。首尔市相关人士解释说：“为了将跆拳道演出充分利用为旅游资源之一，广泛宣传跆拳道，同时培养跆拳道的竞争力，我们策划了此次活动。” 首尔市将制作以青瓦台为背景的跆拳道演出宣传视频，下个月将以海外旅行社相关人士为对象进行旅游考察团。从9月份开始，还计划在光化门广场等地进行跆拳道常设演出。9月2日，为纪念跆拳道日（9月4日），将在世宗文化会馆媒体立面剧场举行跆拳道表演等特别演出。 首尔市观光体育局局长崔京周表示：“就像英国白金汉宫交接（换班）仪式吸引众多游客一样，期待在青瓦台和光化门广场等地举行的跆拳道演出能成为首尔的代表性旅游资源。”

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