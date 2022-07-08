高物价导致中产阶层实际收入减少，应尽快修改所得税. July. 08, 2022 07:50. . 统计厅宣布，居住在城市的中产阶层劳动者家庭第一季度的月平均实际收入减少了。收入下游20~80%家庭的实际收入比一年前减少了1%至2.8%。虽然用数字表示的工资有所增加，但由于物价暴涨，购买力下降，生活变得困难。不过，最上游20%和得到很多补贴的最下游20%的实际收入有所增加。这意味着高物价负担集中在中产层。 通货膨胀导致的中产阶层的实际收入减少将进一步加剧。因为第一季度3.8%的消费者物价上升率在第二季度为5.4%，第三季度为6%~7%，呈持续上升趋势。为了躲避“午餐通货膨胀”而带饭盒的上班族、牛、猪、鸡肉价格全部上涨的“蛋白质通货膨胀”，导致不愿意外出就餐的家庭增加，消费也将进一步停滞。 有人指出，要想解决这些问题，就要调整13年来没有修改过的所得税征税标准。适用于劳动所得税征税对象97%的年薪8800万韩元以下的劳动者的税率为1200万韩元以下的6%、4600万韩元以下的15%、8800万韩元以下的24%，自2010年以后一次也没有改变。在此期间，名义上工资上涨的劳动者自动进入高课税区间，缴纳了更多的所得税。这就是所谓的“通货膨胀税金”。特别是像今年这样物价暴涨的时期，产生了实际收入减少但税金却反而增加的矛盾。因此，美国、英国、法国等发达国家每年都联动物价调整所得税税率区间。 尹锡悦政府虽然计划降低法人税、综合房地产税等上届政府上调的税金，但对对中产阶层生活产生最大影响的所得税没有表明方针。最近政治圈出台的中产层劳动者对策，仅仅是把包含在月薪中的餐费免税限度从10万韩元上调到20万韩元的“餐费支援法”而已。如果担心涌向中产阶层的高物价冲击和消费衰退，政府和政界首先应该认真研究减轻所得税负担的税制修改。

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