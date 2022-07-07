首次高层党政协议会：“尽快实施物价等民生对策”. July. 07, 2022 08:07. by 姜炅石 coolup@donga.com. 国民力量党、政府和总统室核心人士6日参加了尹锡悦政府上台后首次举行的高层党政协议会，决定迅速执行与最近物价暴涨相关的对策。 当天上午在首尔市钟路区总理公馆举行的高层党政协议会上，党政一致认为，“应该把物价稳定等民生悬案放在首位进行应对”。会议决定，为了尽快实施油价、农畜水产品、食品领域相关的物价对策，并迅速执行低收入阶层紧急生活稳定补助及能源券、法人出租车和公交车司机支援等为支援弱势群体而编制的第二次补充预算。 在国民力量党方面，党代表（党首）李俊锡和院内代表权性东、政策委议长成一钟、事务总长韩基镐等出席了会议；政府方面，国务总理韩德洙、国务调整室长方文圭、经济副总理兼企划财政部长秋庆镐等参加了协商。总统室由总统秘书室长金大基、政务首席秘书李珍福、社会首席秘书安相勋出席。 国民力量党首席发言人许垠娥当天下午在新闻发布会上解释说：“党为了直接感受到国民的困难，提议总理等政府相关人士访问现场，政府决定积极推进，”“决定迅速推进激活经济和民生稳定等与国民生活直接相关的立法。” 不过，据悉，当天没有提及党伦理委员会对成为执政党内最大悬案的李俊锡代表的问题。据悉，权性东当天向总统室提出了“在公开部官、次官人事调动之前，请向党提供人事信息”的宗旨。党政决定每月定期召开高层党政协议会。

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