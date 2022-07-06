负增长忧虑中24年未有的高物价……需要让步和忍耐的时期. July. 06, 2022 08:11. . 统计厅昨天表示，上个月消费者物价上涨率为6%，创下了23年零7个月以来的最高值。随着餐饮费、油价、肉类价格等生活物价的上涨，家庭的负担正在加重。日本野村证券警告说，在这种情况下，如果上调利率，韩国第三季度的国内生产总值将比一年前减少2.2%，实现负增长。乌克兰战争和供应网崩溃引发的危机正在韩国经济整体扩散。 目前，我国经济在物价暴涨的情况下，面临着一再出现工作岗位不足和经济下降的进退两难。受此影响，物价上涨率加上失业率的国民痛苦指数第一季度为10.6，达到了2015年以来的最高水平。如果个人和企业的痛苦增大，消费就会萎缩，其结果只能重复出现失业再次增加的恶性循环。 问题是，要摆脱这种恶性循环，并没有明确的政策手段。为了控制暴涨的物价，上调利率不可避免，但一旦蜢样，经济可能进一步停滞。这是左右为难的两难境地。虽然目前韩美利率逆转带来的资本流出忧虑很大，但由于超过1800万亿韩元的家庭负债，很难大幅提高标准利率。在汇率防御上使用美元的结果是，虽然外汇储备额在金融危机以后以最大幅度减少，但昨天韩元对美元的汇率在13年后首次超过了1300韩元。 目前的危机不仅在部分地区，在世界各国也同时爆发，因此更难应对。美国上个月的物价上涨率创下了41年来的最高值，未能缴纳月租的弱势群体失去了房子，辗转于汽车旅馆。由于俄罗斯的天然气供应中断，欧洲全境陷入能源困难，这种情况下，英国因要求提高工资的示威，道路陷于瘫痪。如果全球经济冲击转移到国内，已经陷入低迷的韩国经济将很难坚持下去。 高物价和低增长重叠的复合危机不会在短期内结束，很有可能引发长期战。当局认为，如果按照目前的趋势发展下去，下半年的物价上涨率将达到7、8%，明年经济将比今年更加萎靡。政府应该动员所有政策手段应对危机。但是仅靠政府的努力是无法克服堪比外汇危机的经济打击的。企业应减少将原材料价格上涨部分转嫁到价格上的速度，个人应克制上调工资的要求，共同参与物价稳定。只有各经济主体都作出让步，才是减少国家痛苦的解决方法。

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