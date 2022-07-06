22岁白人男子开枪扫射中6人死亡……充满鲜血的美国独立纪念日. July. 06, 2022 08:12. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、金秀贤记者 weappon@donga.com,newsoo@donga.com. 美国独立纪念日4日，22岁白人男子罗伯特·克里莫三世（照片）在美国伊利诺伊州芝加哥郊外的海兰帕克向庆典游行游客开枪扫射，到目前为止，至少有6人死亡、40人受伤。自上月25日美国总统拜登签署包括调查未满21岁枪支购买者犯罪记录等在内的枪支限制强化法案后，仅过9天最大的国庆日活动就充满了鲜血，美国全境都受到了冲击。 拜登在事件发生后发表紧急声明，表示“不会停止与枪支暴力的斗争”，但要求采取高强度追加对策的呼声却不断。据美国非营利团体“枪支暴力档案”统计，进入今年以来，美国全境共发生309起枪击事件，累计死亡人数达10060人。 ○ 庆典开始仅20分钟，就对孩子和老人胡乱扫射 当天的惨案发生在独立纪念日游行开始约20分钟后的上午10时20分左右。克里莫居住在犹太人较多的富人集居地海兰帕克，他爬上小区某商铺建筑物的屋顶，开始用步枪向对面的游客不加区分地射击。 挥舞着星条旗享受庆典的游客们第一次听到枪声时，还以为这是游行用的礼炮或烟花。但在周围有人流血倒下后开始躲避，现场惨不忍睹。在现场拍摄的部分枪击案视频中，听到了60次以上的枪声。 警方当天表示，死伤者的年龄从8岁到85岁不等。有受伤者身体多处遭到枪击，情况严重，不排除死亡人数增加的可能性。重伤者中有一名儿童。 事件发生7个小时后的当天下午，克里莫在某车辆检查站被抓获。据悉，他从高中时期的2016年起以“awake the rapper”的名字活动，当时在MV中使用了大量杀伤、让人联想起被警察杀害的枪击犯的形象等。他在社交媒体上还上传了参加前总统特朗普支持活动的视频。他还上传了1987年前共和党参议员伯德·德怀尔因涉嫌受贿而在记者招待会上用手枪做出极端选择的视频，并写道“政治家就应该这样演讲”。他的父亲是地区知名人士，2019年曾竞选海兰帕克市市长。 ○ 成为美国日常生活的枪击事件 今年以来，美国发生了史无前例的枪击惨案。此前，5月在得克萨斯州乌瓦尔德市罗伯小学，一名西班牙裔男子持枪乱射，造成19名学生和2名教师等共21人死亡。同月，纽约州布法罗超市也有10名因白人男性乱射死亡。罗伯小学惨案发生后，美国全境的枪支管制舆论不断高涨，自1993年以后时隔29年再次通过了枪支管制法案，但由于没有提高枪支购买年龄、禁止销售突击步枪及大容量弹仓等高强度限制，因此不断有人批评这是“半拉子立法”。 拜登虽然表明了有意进一步限制枪支，但由于联邦最高法院9名大法官中有6人是保守倾向、在野党共和党及美国最大利益团体全美枪支协会的反对等，有分析认为，进一步限制并不容易。最高法院以提及枪支拥有自由的宪法修正案第二条为由，明确表示反对追加限制。执政党民主党所属的伊利诺伊州州长杰伊·弗里茨克表示，“用枪夺走无辜生命的‘邪恶’无法形容。枪击事件正在成为每周都发生的美国的传统”，敦促进一步限制。

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