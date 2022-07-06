总统人事秘书李元模的夫人同乘总统专机“空军一号”引争议. July. 06, 2022 08:12. by 張寬錫, 全主榮 jks@donga.com,aimhigh@donga.com. 记者5日获悉，总统人事秘书李元模（音）的夫人申某日前陪同尹锡悦总统前往西班牙马德里参加北大西洋公约组织峰会。企业家出身的申某没有担任正式职务，她乘坐总统专机等秘密支援总统夫妇海外日程一事引发了是否合适的争议。 综合执政圈有关人士5日的话，申某为了支援尹锡悦总统夫妇，比随行团先行一步前往西班牙，在巡访期间还帮助了总统夫人金建熙女士的部分业务。她在当地与几名总统室人士一起的场面，也被一线官员和采访团看到。据悉，申某在结束北约活动后，乘坐总统专机于1日与总统夫妇、随行团、采访团一同回国。 申某是著名韩医医疗财团理事长的次女，2013年1月与当时任检察官的李元模结婚。尹锡悦总统的大选阵营相关人士表示：“据我所知，申某在选举当时一直在暗中帮助尹总统和金女士。”申某曾担任韩医相关J公司代表（负责人），今年4月30日辞去了注册理事职务，并记录在5月10日的法人登记事项中。因此有人分析认为，申某可能正在试探总统室的任命。 对于申某的同行，有人指出金建熙是否还在接受以私人关系为基础的非正式渠道的协助。总统室相关人士表示：“在总统室体制整顿之前，申某可能曾帮过忙，但实际上从未在附属室工作过。”他还断然否认说：“申某没有向总统室提交过聘用志愿，今后也没有聘用计划。”李元模和申某当天没有接《东亚日报》的电话。

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