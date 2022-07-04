亲明“初乐会”有意大举挑战最高委员. July. 04, 2022 07:43. by 許桐準 hungry@donga.com. 在共同民主党8月28日全党大会即将召开之际，该党最高委员的竞争也不亚于党代表（党首）选举。虽然党代表和最高委员选举是分开进行的，但在李在明议员很有可能挑战党权的情况下，亲明（亲李在明）议员们也大举挑战最高委员选举。 对最高委员选举最为积极的是党内强硬派初选议员。此前，在培养出金容珉（音，下同）、崔康旭等议员为最高委员的“初乐会”（初选国会议员会）成员中，金南国、梁宜源荣、李秀真（首尔铜雀乙区）议员等很有可能在此次全党大会上参加最高委员选举。 与李在明关系密切的这些议员1日召开记者会，提出“反对缩小党代表权限”“扩大权利党员及舆论调查比重”等要求，并对李在明表示支持。“初乐会”所属一名议员表示：“在此次全党大会上，也将代言党支持层的改革意志。” 在3月9日总统选举中担任李在明随行室长的韩俊镐议员也在考虑参选。韩俊镐最近接受记者采访时表示：“虽然有准备参选最高委员的想法，但我会和已表示要参加（竞选）的人谈谈，让其中不错的人参加。”“初乐会”所属的张庆泰议员也表示，“参加全国青年当选者研讨会后，如果形成决议（我将参加竞选）”，对参选持开放态度。担任党内初选议员团体“共民初”运营委员长的高永仁议员也可能参加竞选。 与提及多种候选人的亲明阵营不同，在亲文（亲文在寅）阵营中，高旼廷议员实际上是唯一的候选人。据悉，高旼廷正在寻求包括亲文议员在内的周围人的咨询，并在最后阶段权衡是否参加竞选。 在该党的传统支持基础湖南地区议员中，再选议员金胜男、宋甲锡和初选议员金会在被认为是最高委员候选人。 共同民主党中坚集团还出现了三选议员徐瑛教参加竞选的说法。该党相关人士表示：“在之前的几次全党大会上，形成了将‘114’‘337’等党代表候选人和最高委员候选人的符号捆绑在一起进行选举运动的趋势，因此此次党代表、最高委员候选人之间也将展开战略合作。”

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