出口恶化，制造业动摇，中小企业面临枯死危机. July. 04, 2022 07:44. by 具特敎, 宋忠炫 kootg@donga.com,balgun@donga.com. “塑料从每公斤2000韩元涨到了每公斤4500韩元。但是所有国家都不消费，东西却卖不出去。到目前为止，情况如此恶劣还是第一次。” 在仁川西区制造化妆品塑料容器的A企业是提供韩国科玛和爱茉莉等国内化妆品大企业用产品的主要合作企业。A公司最近切身感受到了全球经济恶化。 在原料价格暴涨的情况下，因新型冠状病毒肺炎疫情导致的国境封锁、消费停滞同时出现，面临生存的苦恼。进入今年以来，高油价、高汇率、高利率、高物价等“四高”席卷全球经济，韩国的出口企业正在动摇。在出口大企业的销售受到打击的情况下，中小合作企业面临停业危机。3日，据中小风险企业振兴公团运营的“资产交易中介市场”显示，今年上半年（1~6月）登记的二手交易物品为318件，比去年同期（276件）增加了42件（15.2%）。资产交易中介市场是中小企业停业后可以交易机器或设备的开放平台。因无法忍受经营困难而关门的企业也呈增加趋势。当天，据国民力量李柱桓议员室从韩国产业园区公团得到的资料显示，政府管理的国家产业园区入驻企业中，今年1~5月休业和停业的企业达218家，比去年同期（160家）增加了58家（36.3%）。经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐当天在政府首尔大楼召开了非常经济长官会议，他表示：“下半年出口企业所处的条件也不容乐观”，“出口中小、中坚企业贸易金融将比当初计划扩大40万亿韩元以上。”

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