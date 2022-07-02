混凝土运输工会罢工……劳动界正式展开夏季斗争. July. 02, 2022 07:45. by 申东镇记者、赵应亨记者 shine@donga.com,yesbro@donga.com. 韩国工会总联盟（韩国劳总）混凝土运输工会1日展开罢工，时隔半个月首都圈混凝土工厂再次停产。这距离全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）公共运输工会货物连带本部结束罢工仅过了半个月。民主劳总2日在首尔市中心举行大规模集会等，劳动界的夏季斗争正式开始。 混凝土运输工会1日在首尔市钟路区东和免税店前举行了“誓死捍卫生存权决议大会”，要求提高反映物价上涨的运输费等。在混凝土运输工会中，首都圈90%左右的混凝土车主（7500多名）加入了该工会。工会预告，如果周末不能与资方妥协，下周将进行总罢工（拒绝运输）。民主劳总将于2日在首尔市中心举行全国6万工会成员聚集的全国工人大会。这是新政府上台后，在总联盟层面首次主导的大规模集会。民主劳总下属的全国金属工会也准备在本月中旬举行总罢工。

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