美联邦大法院：“政府没有限制温室气体排放的权限”…… 拜登：“颠覆美国的破坏性决定”. July. 02, 2022 07:45. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 美国联邦大法院上月30日（当地时间）判决政府没有限制温室气体排放的权限。以温室气体减排为目标的拜登政府的“能源外交”将不可避免地受到打击。推翻堕胎权利等大法院接连下达争议性判决，预计美国社会的分裂也将进一步加剧。 联邦大法院院长约翰•罗伯茨在当天的判决书中表示：“美国议会没有赋予环境保护署（EPA）限制所有发电站温室气体排放量的广泛权限”，“EPA应该具体得到立法部的权限。”这是根据前奥巴马政府2015年引入煤炭火力发电站温室气体排放限制后，西弗吉尼亚州提起诉讼而做出的判决。 拜登总统当天发表声明强烈批评称，“这是企图颠覆美国的又一破坏性决定。”这一判决使拜登政府“2035年之前实现温室气体排放为零”的政策变得扑朔迷离。特别是，将清洁能源等作为印度太平洋经济框架（IPEF）核心政策的拜登政府外交政策也亮起了红灯。联合国也破例发表声明，担心“对气候变化的斗争出现了差池”。 此前，拜登总统表示，为了参议院通过堕胎权保护法案，必须对阻挠议事（无限制讨论）条款适用例外规定。也就是说，要想中断阻挠议事，必须改变需要60名以上议员同意的规定，通过法案。

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