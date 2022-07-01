英机构：“朝鲜黑客集团‘拉扎鲁斯’窃取价值1亿美元的虚拟货币”. July. 01, 2022 08:09. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 有分析称，与朝鲜有关的黑客组织“拉扎鲁斯”最近窃取了1亿美元（约1300亿韩元）规模的虚拟货币。分析利用区块链技术的虚拟货币交易等的英国机构“椭圆企业”（Elliptic Enterprise）当地时间6月29日表示：“区块链技术企业哈莫尼（Harmony）24日遭到黑客攻击，价值1亿美元的虚拟货币被盗。这可能是黑客组织‘拉扎鲁斯’所为。” 据椭圆企业透露，黑客对为虚拟货币以太坊等交易提供区块链技术的哈莫尼进行攻击，用的是虚拟货币转移技术。该机构表示，黑客们利用该技术将偷来的区块链转换成以太坊后，将其中约3900万美元送往难以追踪交易的“虚拟货币混合器”等，正在进行洗钱。 据悉，黑客们以在亚洲地区工作的哈莫尼员工的用户名和密码为首要目标，侵入哈莫尼系统，并在亚洲地区夜间转移资金。这也表明，在韩美讨论切断朝鲜核和导弹资金来源的新制裁时期，朝鲜为赚取美元而进行的黑客攻击仍在继续。 据悉，与朝鲜情报机关侦察总局相关的“拉扎鲁斯”一直主导着通过加密货币黑客获得非法外汇。区块链视频游戏《Axy Infinity》（阿蟹）今年3月发生6.25亿美元规模的虚拟货币黑客事件，美国财政部也指认“拉扎鲁斯”是主犯，并制裁了相关组织和虚拟货币钱包等。

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