面对即将到来的世锦赛，禹相赫立志夺冠. July. 01, 2022 08:10. by 仁川=姜东雄记者 leper@donga.com. “微笑跳者”禹相赫（26岁•国军体育部队）为了新的挑战登上了出国的飞机。 禹相赫将力争于本月15日在美国俄勒冈州尤金开幕的世界田径联合会（WA）室外世界锦标赛男子跳高比赛中获得金牌。在3月举行的世界室内田径锦标赛上获得冠军的禹相赫如果此次也能夺冠，将成为继1993年“传说”哈维尔•索托马约尔（55岁•古巴）之后时隔29年再次在同一年同时获得室外和室内锦标赛冠军的第一人。虽然在这两场大赛中都有夺冠经历的选手共有4名，但索托马约尔是唯一一名在同一年同时夺冠的运动员。 从1987年到2003年，世界田联在同一年举办室内和室外世界锦标赛，从2004年开始双数年轮流举办室内比赛，单数年轮流举办室外比赛。原本应该在去年举行的此次室外大赛因东京奥运会延期一年而一起被推迟，从而产生了诞生“另类纪录”的可能性。 6月30日，禹相赫在走出仁川机场出境口时表示“（我会让竞争者）感受到‘无法逾越的墙’”，并表示“我会带着分量最重的奖牌回来，请大家多多支持。”去年东京奥运会共同金牌得主穆塔兹•巴尔希姆（31岁•卡塔尔）和詹马尔科•坦贝里（30岁•意大利）也将向此次大赛冠军发起强力挑战，但禹相赫身上丝毫没有显露出紧张的神色。他说：“（在其他比赛中）也赢过巴尔希姆和坦贝里，所以不会太在意”，“我想专注于自己的比赛，并看他们因为我而动摇的样子。” 身高2米35的韩国纪录保持者禹相赫的目标是超越本赛季室外比赛世界最好成绩2米34（伊利亚•伊万纽克•俄罗斯)，登上冠军宝座。禹相赫说：“我一直希望得到最佳的头衔。很想在田径项目上书写新的历史，留下我的名字”，“此次室外大赛的冠军成绩应该在2米30后半段。”本赛季禹相赫的室外最好成绩是2米33。 禹相赫打算从现在的体重（67公斤）再减1~2公斤，提高跳跃效率。去年12月在美国进行转地训练时，体重在82~83公斤之间徘徊的禹相赫进行了系统性的减肥，并于3月以68公斤的成绩在室内锦标赛上登上了冠军宝座。在训练和减肥并行的时候，最佳竞技状态得到了体现。禹相赫将在16日进行预选赛，19日进行决赛。禹相赫笑着说：“比起压迫感，更多的是激动。事实上，现在也想快点参加比赛，所以身体有点痒”，“估计赛场上观众会爆满，我会享受那种氛围的。”

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