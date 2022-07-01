LG能源解决方案7年内从美国Compass Minerals那里得到锂供应. July. 01, 2022 08:11. by 具特敎 kootg@donga.com. LG能源解决方案30日表示，与美国锂生产企业Compass Minerals签订业务合作协议（MOU），从2025年开始的7年内在对方那里得到锂供应。 今后，LG能源解决方案将从Compass Minerals那里得到其生产的环保碳酸氢氧化锂的40%的供货量。碳酸氢氧化锂是构成高容量电动汽车电池的核心正极材料的必备原料。 LG能源解决方案与美国锂生产企业签订MOU，这还是第一次。有评价称，通过此次MOU，公司方面加强了北美电池工厂稳定的环保原材料供应链。

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