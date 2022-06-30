“预期通货膨胀率”逼近4%，创10年零2个月以来的最高值. June. 30, 2022 08:08. by 朴民優 minwoo@donga.com. 消费者预测的今后一年的物价上涨率“预期通货膨胀率”逼近4%，时隔10年达到了最高水平。随着高物价局面的长期化预测逐渐升高，韩国银行很有可能在下个月首次采取“大步伐”（基准利率上调0.5个百分点）。 29日，据韩国银行透露，6月份的预期通货膨胀率为3.9%，比前一个月上升了0.6个百分点。这是自2012年4月（3.9%）以后10年零2个月以来的最高值。一个月的上升幅度也是自2008年相关统计以来的最大值。 有人担心，如果通货膨胀期待心理提高，经济主体就会提高商品和服务价格，工资上调压力也会增大，不久后进入6%左右的高物价可能会延长。 随着韩国银行进一步上调利率的预测增加，利率水平预测指数（149）也刷新了最高值。随着物价上涨和国内外经济条件恶化，反映家庭感受景气的消费者心理指数（96.4）在1年零4个月后跌至100以下。

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