瑞典和芬兰开启加入北约之路……土耳其一度反对后转为赞成. June. 30, 2022 08:09. by 巴黎=常驻记者 金润钟、开罗=常驻记者 黄成浩 zozo@donga.com、hsh0330@donga.com. 瑞典和芬兰虽然在西方和俄罗斯之间长期保持中立，但在俄罗斯入侵乌克兰后转向亲西方。瑞典和芬兰加入北大西洋公约组织一事有望在当地时间29日和30日在西班牙马德里举行的北约峰会上得到正式批准。5月18日两国表明加入意向后一度反对其加入的土耳其后来撤回反对，转而支持加入。俄罗斯28日公开表示，如果瑞典和芬兰加入北约，将在波罗的海沿岸的本国域外领土加里宁格勒部署核武器。随着欧洲安保形势剧变，“新核冷战”时代正在成为现实。 据路透社等媒体报道，士耳其总统埃尔多安28日在马德里与芬兰总统尼尼斯托和瑞典首相安德松举行首脑会谈，签署了“支持两国加入北约”的三国谅解备忘录。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，“我确信瑞典和芬兰能够成功加入北约”，将两国加入北约视为已成定局。 瑞典从1814年开始、与俄罗斯接壤约1100公里的芬兰从1948年以后，各自维持了208年和74年的军事不同盟及中立主义。但是，以俄罗斯入侵乌克兰为契机，安保不安逐渐扩大，两国转向加入北约。 如果瑞、芬两国在峰会上最终确定加入北约，波罗的海将成为“北约的内海”。这意味着除俄罗斯以外的德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、芬兰、挪威、瑞典等波罗的海沿岸所有国家都成为北约成员国，将俄罗斯包围。美国《华盛顿邮报》分析说：“声称北约的东进是威胁并入侵乌克兰的俄罗斯总统普京遭到了逆风。” 如果在北约峰会上确定瑞典和芬兰加入北约，俄罗斯很有可能按照所宣称的那样，在加里宁格勒追加部署核武器。立陶宛曾表示，停止行经本国领土的俄罗斯开往加里宁格勒的货物列车的运送，因此，如果俄罗斯运送核武器受阻，有可能引发军事冲突。《金融时报》报道说：“包括波罗的海在内的世界军事紧张局面将加剧。” 土耳其此前以支持主张分离独立的本国少数民族库尔德族为由，反对瑞典和芬兰加入北约。两国决定，按照埃尔多安政府的要求，不向库尔德武装团体“人民保卫部队（YPG）”提供支援。两国还接受了迅速驱逐和遣返库尔德族恐怖嫌疑人的要求，并决定解除对土耳其的武器出口禁令。

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