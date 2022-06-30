照片蒙太奇一样的人生. June. 30, 2022 08:11. . 照片蒙太奇（Photo Montage•又称照片拼贴）是指将取自多张照片的图像组合或重新排列，制作成新形象的工作。照片蒙太奇技法首次登场是在19世纪末，但以现代美术的形式使用是从1910年代中期开始的。曾是德国达达主义代表性艺术家的汉娜•霍奇也是照片蒙太奇技法的创始人之一。 达达主义是在第一次世界大战末期否定现有艺术的形式和价值的过程中诞生的。这种主义是主张反战、反美学、反传统的前卫艺术运动。霍奇是唯一一位在柏林达达集团活动的女画家和女权主义者。她从1918年开始试验了照片蒙太奇的工作，讲述了很多批判剧变时代出现的“新女性”的固定观念的主题。该作品是作家从1920年开始的“民俗博物馆”系列作品之一，它引入了其他文化圈对美的概念，体现了作家想要打破西方传统美意识的意志。在用红色系水彩画着色的基础上，黑白杂志上出现了将剪影图像组合而成的女人。头部和身体是由非洲刚果的面具和男性崇拜的雕像结合而成的，眼睛、嘴、手和腿是白人女性的合成物。与夸张的大脸相比，身体格外矮小。大小不同的双手似乎保护着身体中间耸立的男性生殖器。腹股沟下方伸展着白人女子光滑的腿。在霍奇的作品中，经常出现这样具有两性的人物，这经常被解释为反映了曾是双性恋者的作家的性认同感。 霍奇想批判当时认为和自己一样的新女性是男性或中性的固定观念。身体是正面，但把双脚从侧面描写出来，是表现出了摆脱被堵住的现实（身体）自由行走的欲望吗？也许画是达达主义者、设计师、小说家、新女性、双性恋者、妻子等人生本身就像照片蒙太奇一样，是走在时代前沿的画家的自画像。

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