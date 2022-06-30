“韩国粮食自给率还不到20%……10年内有可能经历粮食危机”. June. 30, 2022 08:11. by 李素妍记者 always99@donga.com. 在英国《经济学人》每年公布的“世界粮食安全指数”中，去年韩国排在第32位。这在经济合作与发展组织（OECD）国家中位列最后一名。日本每年都在前10名左右，而韩国从2017年的第24位持续下降到2019年的第29位。大部分评价认为，（韩国）没有针对人口增加、灾害、战争等粮食危机状况储备适当量的粮食的战略，而且连专门负责粮食安全的主管部门都没有。 20日出版新书《粮食危机大韩民国》（Whale book）的韩国精密农业研究所所长南在作（54岁）29日在接受本报采访时指出：“美国、欧洲、中国、日本等强国为了应对气候变化带来的粮食危机，正在制定百年大计，而在韩国，粮食安全这一议题本身就很陌生。” “粮食危机不再是非洲等发展中国家经历的其他国家的事情。粮食自给率不到20%的韩国可能会在10年内遇到问题。” 小麦自给率仅为0.7%的韩国从美国、澳大利亚、乌克兰等地进口了每年消费的350万吨小麦。但是，由于从去年开始持续的干旱，美国的谷物生产量减少了40%左右，再加上乌克兰战争，餐桌物价暴涨。澳大利亚每3~5年就因灾而饱受煎熬。南所长表示：“如果干旱、山火、战争等全球危机层层发生，餐桌物价随时都会受到威胁。” 解决方法是提高粮食自给率，但实际上并不容易。韩国国内耕地每年减少1%至2%左右。南所长指出，最大的难关是地方消亡。他说：“以2020年为基准，70%的农户通过农业获得的收入不到1000万韩元”，“考虑到不仅是农耕地，农村人口也在持续减少的现实，粮食自给率很难构筑现在水平的阻挡线。”因此，他建议，应该制定战略，使全球谷物供应网多元化，以应对粮食危机。也就是说，应该具备提前预测世界各国今后5~10年粮食产量并签订先发制人合同的系统。 南所长警告说：“真正的危机是在我们完全不知道其他国家的粮食产量和储备量时发生的。”世界各国正在构筑展望未来100年的粮食安全体系。美国航空航天局（NASA）利用农业相关的人工卫星推测世界主要作物的栽培面积，并分析了生产现状。中国在2017年通过国营化学企业“中国化工集团”以430亿美元收购了瑞士跨国种子企业Syngenta，迅速采取了应对措施。韩国要到2025年才能发射用于农林业的中型科学卫星。南所长强调：“在更晚之前，应该将粮食安全提升为国家议程。” “全球化时代的粮食危机不仅是农林畜产食品部的问题，也是外交部和企划财政部应该参与解决的泛政府层面的问题。组建多个部门的粮食安全机构将成为应对粮食危机的第一步。”

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