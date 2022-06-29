《“核恐惧”立陶宛纪行》“90公里外近在咫尺的俄罗斯核武器……我们也要用核来对抗吗？”. June. 29, 2022 07:50. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “如果核武器在这里爆炸怎么办？我们是不是也应该用核来对抗呢？” 当地时间22日，记者在通往俄罗斯飞地加里宁格勒的立陶宛边境城市尼达采访了罗马（40岁）。他吐露说：“波罗的海成为新冷战的最前线，边境被堵住了。”俄罗斯在距离这里不过90公里的加里宁格勒部署了核武器。俄罗斯28日威胁说，如果29日、30日在西班牙马德里举行的北大西洋公约组织峰会的主要议题——瑞典、芬兰加入北约成为现实，将追加部署核导弹。 连接波罗的海的海岸、拥有2000多人口的小城尼达以休养城市而闻名。但是，最近随着俄罗斯进一步提高核威胁水平，游客杳无踪迹。俄罗斯5月4日在加里宁格勒进行了发射搭载核弹头的伊斯坎德尔弹道导弹的模拟实验。经营电动滑板车租赁业的当地居民诺斯（21岁）22日表示：“往年夏季客人每天超过100人，但今天还不到5人。谁会想来马上可能爆发核战争的地方呢？”俄罗斯的核威胁成为现实后，连接加里宁格勒的国境检查站道路被切断。 在距北约峰会还有两天的27日，俄罗斯展示了核攻击能力。当天，可搭载核导弹的战略轰炸机Tu-22M3发射的巡航导弹攻击了聚集1000名市民的乌克兰中部克雷门丘克市购物中心，造成至少16人死亡。 北约秘书长斯托尔滕贝格27日表示：“在波罗的海和东欧一带，将把能够立即应对俄罗斯的兵力从目前的4万人增加到30万人以上，增至目前的7.5倍。” 俄罗斯总统普京露骨的核威胁降低了核战争的门槛，扩散了核恐惧，北约通过增强兵力和军备进行对抗的“新核冷战”时代已经到来。英国《金融时报》指出：“遏制核武器和军费支出的脱冷战时代正在发生历史性转折。”

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