现代重工业从菲律宾接到6艘总价逾7000亿韩元警备舰订单. June. 28, 2022 08:00. by 金在亨 monami@donga.com. 现代重工业集团27日与菲律宾政府签订了建造总规模达7449亿韩元的6艘远海警备舰的合同。 签订订单合同的舰艇排水量为2400吨级，长94.4米，宽14.3米，由蔚山现代重工业建造，预计2028年交货。续航距离达5500海里（1.019万公里），可长时间作战，搭载了1门76毫米舰炮和2门30毫米炮。这里还配备了可以运用直升机和无人机的直升机坪。 现代重工业集团计划以此次合同为契机，积极探索进军海外舰艇市场。现代重工业集团解释说，此次合同也是利用先向菲律宾交付护卫舰的先进经验，反映菲律宾政府的要求条件而获得的“定制合同”。现代重工业曾在2016年建造两艘护卫舰并交付给菲律宾国防部。 当天，现代重工业还签订了去年2月和2020年5月交付的两艘菲律宾护卫舰的寿命周期支援（MRO）事业合同。现代重工业特殊船事业本部长（副社长）南相勋（音）表示：“掌握世界市场需求，开发和出口多种类型的舰艇的经验取得了成果，对此感到非常高兴”，“今后将通过事业多元化战略和对研究开发的集中投资，以技术为中心引领新市场。” 另外，当天在菲律宾马尼拉国防部大楼举行的签约仪式上，韩国造船海洋副会长贾三铉、现代重工业特殊船事业本部长南相勋、韩国驻菲律宾大使金仁哲、菲律宾国防部长官德尔芬•洛伦扎纳、海军副司令伯纳德•巴伦西亚等菲律宾国防部及海军主要人士出席。

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